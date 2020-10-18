Вірменія звинуватила Азербайджан у зриві перемир'я

Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанська сторона порушила нову угоду про перемир'я, що було досягнуто напередодні ввечері. Єреван зафіксував ракетні постріли.

Про це написала прес-секретаря міністерства Шушан Степанян в Telegram.

Міноборони Азербайджану поки не коментувало заяву.

У перші години перемир'я пані Степанян повідомляла про дотримання режиму припинення вогню. Також про спокій в Степанакерті повідомляли і в Нагірному Карабасі.

Гуманітарне перемир'я в зоні карабаського конфлікту, оголошене Вірменією та Азербайджаном, набуло чинності опівночі неділі за місцевим часом (23:00 за Києвом).

Вірменія та Азербайджан вперше домовилися про перемир'я 10 жовтня. Але майже одразу після його початку сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Баку і Єреван звинувачували один одного в обстрілах.

Крім цього, раніше Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії по Нахічевані

Також РБК-Україна писало, що Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.

Сторони домовилися про нове гуманітарне перемир'я 17 жовтня.