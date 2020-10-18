Армения обвинила Азербайджан в срыве перемирия

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила новое соглашение о перемирии, которое было достигнуто накануне вечером. Ереван зафиксировал ракетные выстрелы.

Об этом написала пресс-секретаря министерства Шушан Степанян в Telegram.

Минобороны Азербайджана пока не комментировало заявление.

В первые часы перемирия госпожа Степанян сообщала о соблюдении режима прекращение огня. Также о спокойствии в Степанакерте сообщали и в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта, объявленное Арменией и Азербайджаном, вступило в силу в полночь воскресенья по местному времени.