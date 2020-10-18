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Армения обвинила Азербайджан в срыве перемирия

Автор: Артур Родивилов

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила новое соглашение о перемирии, которое было достигнуто накануне вечером. Ереван зафиксировал ракетные выстрелы.

Об этом написала пресс-секретаря министерства Шушан Степанян в Telegram.

Минобороны Азербайджана пока не комментировало заявление.

В первые часы перемирия госпожа Степанян сообщала о соблюдении режима прекращение огня. Также о спокойствии в Степанакерте сообщали и в Нагорном Карабахе.

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Гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта, объявленное Арменией и Азербайджаном, вступило в силу в полночь воскресенья по местному времени.

Армения и Азербайджан 10 октября договорились о перемирии. Но почти сразу после его начала стороны конфликта заявили о срыве договоренностей. Баку и Ереван обвиняли друг друга в обстрелах.

Кроме этого, ранее Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Нахичевани.

Также РБК-Украина писало, что Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе.

Стороны договорились о новом гуманитарном перемирии 17 октября.

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