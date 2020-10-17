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Вірменія та Азербайджан домовилися про нове перемир'я

Новость на русском → Єреван, Субота 17 жовтня 2020 21:38
Вірменія та Азербайджан домовилися про нове перемир'я Ілюстративне фото (facebook nkrmil)
Автор: Дмитро Левицький

Вірменія та Азербайджан домовилися про нове гуманітарне перемир'я в Нагірному Карабасі. Режим припинення вогню повинен початися опівночі 18 жовтня.

Про це повідомили у міністерствах закордонних справ Вірменії та Азербайджану.

Як заявили у Баку та Єревані, рішення про перемир'я ухвалили згідно з заявою президентів Франції, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки та відповідно до московської заяви голів МЗС від 10 жовтня.

Нагадаємо, перша угода про припинення вогню в Нагірному Карабасі була підписана главами МЗС Вірменії та Азербайджану 10 жовтня. Переговори між представниками Баку та Єревану проходили у Москві та тривали понад 11 годин.

Однак досягнутого у Москві перемир'я від самого його початку не дотримувалася жодна зі сторін. Азербайджанські та вірменські військові до сьогодні продовжують бойові дії в Нагірному Карабасі.

Як розповів президент Азербайджану Ільхам Алієв, оголошення перемир'я в Нагірному Карабасі було пропозицією Єревану. Він стверджує, що вірменська сторона хотіла скористатися перемир'ям для підготовки до атаки.

Крім того, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає, а ситуація на фронті напружена.

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