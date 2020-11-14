У Зеленського планують нараду з мерами через порушення карантину

У Офісі президента України планують провести нараду з мерами українських міст через порушення рішення уряду про карантин вихідного дня. Ця нарада може пройти вже найближчими днями.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в ОП.

Перш за все до участі в нараді хочуть залучити мерів міст, де карантин не дотримується. За словами співрозмовника, точної дати наради поки немає, але вона може пройти сьогодні-завтра.

Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення, що така розмова відбудеться в форматі селекторної наради о 17:00 суботи, 14 листопада. Водночас співрозмовники РБК-Україна серед мерів найбільших міст сказали, що їм запрошення на бесіду з президентом поки не надходило.

Нагадаємо, сьогодні в Україні почався карантин вихідного дня. Встановлені урядом обмеження будуть діяти до 00:00 годин понеділка. Зокрема, буде заборонено роботу кінотеатрів та закладів культури.

Як писало РБК-Україна, влада деяких міст України відмовилася вводити обмеження на вихідні.

Зокрема, у Львові вирішили скасувати вихідні дні, оголосивши суботу та неділю робочими. А у Дніпрі міський голова заявив, що комісія ТЕБ та НС не імплементуватиме рішення уряду, бо її члени "захворіли".