Сьогодні почався карантин вихідного дня: що буде заборонено

Фото: люди у медичних масках (РБК-Україна)

З опівночі суботи, 14 листопада в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня, рішення про запровадження якого в уряді ухвалили цього тижня. Що працюватиме, а що закриють на цей період - в матеріалі РБК-Україна.

Карантин вихідного дня запровадили на три тижні. Він діятиме з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка. У решту днів на території країни діятимуть обмеження "помаранчевої зони".

Що забороняється на вихідних

Згідно з рішенням уряду, до понеділка на території України буде заборонено:

приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (ресторани, кафе, бари);

робота закладів культури та проведення масових культурних заходів;

приймання відвідувачів у ТРЦ та інших розважальних закладах;

робота спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;

приймання відвідувачів салонами краси, магазинами промислових товарів і таке інше.

Що буде працювати

У період дії карантину вихідного дня дозволяється робота:

громадського транспорту;

магазинів, у яких понад 60% площі відведено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, ветпрепаратами чи кормами;

закладів громадського харчування на виніс або з адресною доставкою;

банків та операторів поштового зв'язку;

АЗС та СТО;

закладів медичної практики.

Обмеження "помаранчевої зони"

У період з понеділка до п'ятниці в Україні діятимуть наступні обмеження:

кількість пасажирів у громадському транспорті не перевищує кількість сидячих місць;

заклади громадського харчування не працюють з 22:00 до 7:00;

хостели закриті, але готелі можуть розміщувати клієнтів;

забороняється робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

спортзали не можуть працювати, якщо у них більше однієї особи на 20 квадратних метрів;

кінотеатри можуть бути заповненими тільки на 50%.

Нагадаємо, карантин вихідного дня можуть продовжити після 30 листопада. Постанова про запровадження карантину передбачає і його продовження.