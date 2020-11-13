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Карантин вихідного дня: які міста відмовились посилювати обмеження

Новость на русском → Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 15:10
Карантин вихідного дня: які міста відмовились посилювати обмеження Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні ряд міст відмовились вводити карантин вихідного дня, пояснюючи це важкими наслідками для їхньої економіки. Центральна влада відреагувала і заявила, що у мерів немає повноважень забороняти дію рішень уряду, яка ситуація в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

Станом на зараз відмовились посилювати карантин: Львів, Черкаси, Тернопіль, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Житомир, Маріуполь.

Голови цих міст вважають, що посилення карантину у такому вигляді є неефективним, але наслідки для міського бюджету значні.

Крім того, в регіонах продовжують виступати проти введення жорсткого карантину на вихідні. Сьогодні вийшли на мітинг в Харкові, Запоріжжі, Черкасах, Кременчузі.

Зазначимо, карантин вихідного дня передбачає заборону на роботу торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, театрів і масових заходів. Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та установах розважальної сфери.

Лишаються працювати лише продуктові магазини, аптеки, АЗС, об'єкти торгівлі засобами гігієни, ветеринарними препаратами і кормами; фінансові установи, СТО, доставка їжі. В звичайному порядку буде здійснюватися інкасація та перевезення валютних цінностей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився заявою мережі торгових центрів "Епіцентр" про карантин вихідного дня.

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