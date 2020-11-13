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Львів скасував вихідні дні до 30 листопада

Новость на русском → Львів, П'ятниця 13 листопада 2020 19:19
Львів скасував вихідні дні до 30 листопада Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Влада Львова зробили суботу і неділю робочими днями до кінця листопада. У ці дні, згідно з рішенням, дозволено працювати всім закладам, які обмежує карантин вихідного дня.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

У постанові Львівського виконкому йдеться про визнання суботи та неділі робочими днями до 30 листопада. У ці дні закладам дозволено працювати за правилами карантину будніх - з 7:00 до 22:00.

Дозволяється працювати закладам громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортзалам, фітнес-центрів та ринків.

Також Львівський виконком звернувся до Кабінету міністрів з проханням скасувати постанову про введення загального карантину та карантину вихідного дня, ухвалене 11 листопада, як "неконституційне і завдає шкоди малому і середньому бізнесу".

У той же час, поліція Львівської області закликала суб'єкти господарської діяльності дотримуватися карантинних вимог.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду.

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