Кабмін створив комісію для розслідування пожежі в Харкові

Комісію очолив глава Мінрегіону

Кабінет міністрів України створив державну комісію для розслідування пожежі в будинку для літніх у Харкові. Рішення ухвалили на позачерговому урядовому засіданні.

Засідання Кабміну транслювалося в YouTube.

Комісія була створена за дорученням президента України Володимира Зеленського. Державну комісію очолив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

До складу комісії увійшли: голова ДСНС, керівник Харківської ОДА, представник МОЗ, глава Нацполіції, представник ДАБІ, заступник глави МВС та ще декілька представників Кабміну.

Завданням комісії буде встановлення причин пожежі в будинку для літніх, жертвами якої стали 15 людей, та напрацювання механізмів запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові спалахнула пожежа в будівлі, яку переобладнали в будинок для літніх. В результаті пожежі загинули 15 людей та ще 11 постраждали.

Як писало РБК-Україна, генеральний прокурор Ірина Венедіктова назвала попередню причину пожежі в будинку для літніх у Харкові. Прокуратура вже порушила кримінальну справу.

Крім того, Зеленський доручив міністру внутрішніх справ взяти під власний контроль розслідування пожежі в Харкові.