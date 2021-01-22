У справі про пожежу у Харкові затриманий ще один чоловік

Правоохоронці затримали вже чотирьох осіб у справі про пожежі в будинку для літніх людей в Харкові. Затримана дружина орендаря будівлі, яка фактично керувала закладом.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в Facebook.

Жінка є директором приватного підприємства. Їй інкримінують причетність до організації нелегального приватного будинку для літніх людей. До цього були затримані троє причетних - власник домоволодіння, орендар будинку і адміністратор пансіонату.

"Всім їм готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу", - заявила Венедиктова.

Генпрокурор додала, що подружжя, які організували будинку для літніх людей в Харкові, оцінювали послуги перебування в пансіонаті "Золотий час" в середньому в 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, вчора в Харкові сталася пожежа в приватно будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Також РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань відкрило справу стосовно співробітників ДСНС через службову недбалість.