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Коли закінчаться снігопади в Україні: синоптики назвали нову дату

Автор: Анастасія Рокитна

Сніговий циклон в Україні відійде не раніше неділі. Синоптики прогнозують завершення снігопадів 14 лютого.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

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У суботу ще будуть невеликі снігопади у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.

Втім, у неділю снігопади повністю відійдуть. Замість них, будуть морози до -12 градусів вдень, та до -16 градусів вночі.

Нагадаємо, по всій України від початку тижня йде сильний сніг. Зокрема, у Києві та Львові.

У зв'язку з погіршенням погодних умов, школи Києва, Львова, Рівного переходять на дистанційне навчання. Також через снігову бурю введено обмеження руху транспорту.

Тим часом, у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.

У коментарі РБК-Україна начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик повідомив, що упродовж поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.

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