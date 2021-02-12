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У Львівській області випав майже 1 метр снігу, в інших регіонах ситуація не краща

Новость на русском → Львів, П'ятниця 12 лютого 2021 08:15
У Львівській області випав майже 1 метр снігу, в інших регіонах ситуація не краща Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сильні снігопади в Україні триватимуть до вечора суботи. Тим часом, у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Станом на ранок, снігопади посилились практично по всій території України з інтенсивним накопиченням снігу у західних, північних, центральних областях.

Від початку дії циклону найбільше снігу випало у Львівській (до 90 см), Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівський, Сумській областях (15-20см).

Дощ у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях при температурі 0+9.

Температура повітря в центральних, північних та західних областях -3-10, на південному сході +5+7.

Стан покриття на дорогах державного значення в областях, де останню добу випадав сніг місцями засніжене, в решти областей - мокре.

На всіх перевальних ділянках доріг невеликий сніг. Покриття доріг місцями засніжене. Температура повітря -9-18.

Нагадаємо, з 12 лютого в Україні різко похолодає. У нічний час стовпчик термометра опуститься нижче 10 градусів морозу на заході і півночі країни, а 13 лютого морози прийдуть також в центральні, південні та східні регіони.

Раніше повідомлялося, що антициклон принесе в Україну сильне похолодання і нічні морози до 27 градусів.

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У Львівській області випав майже 1 метр снігу, в інших регіонах ситуація не краща
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