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В Україні ще вдарять морози, але спочатку потеплішає

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 лютого 2021 14:58
В Україні ще вдарять морози, але спочатку потеплішає Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Південний циклон принесе в Україну дощі та короткочасне потепління

Упродовж поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.

Про це РБК-Україна сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

"Вже сьогодні, 1 лютого, з півдня починає надходити тепле повітря на територію України. Водночас у більшості центральних та північних областей поки що збережеться холодна погода с температурою нижче нуля", - сказав він.

За його словами, потепління триватиме до 4-5 лютого. За прогнозом Укргідрометцентру, температура у південних, центральних та східних областях підніметься до 5-10 градусів тепла. Водночас на заході збережеться слабкий мороз.

Під час проходження південного циклону в Україні очікуються невеликі дощі, на півночі - сніг, пориви вітру, на дорогах - ожеледь.

"Після цього надійде порція повітря з північного заходу. Тобто очікуються температурні гойдалки", - зазначив синоптик.

За його словами, у четвер-п'ятницю температура почне знижуватися. "І знову ми повернемося до показників 10-15 градусів морозу по всій Україні вночі та 1-6 градусів морозу вдень", - сказав Білик.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень.

Відзначимо, в Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.

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