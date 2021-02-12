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Когда закончатся снегопады в Украине: синоптики назвали новую дату

Автор: Анастасия Рокитна

Снежный циклон в Украине отойдет не раньше воскресенья. Синоптики прогнозируют завершение снегопадов 14 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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В субботу еще будут небольшие снегопады в Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Однако, в воскресенье снегопады полностью отойдут. Вместо них, будут морозы до -12 градусов днем и до -16 градусов ночью.

Напомним, по всей Украины с начала недели идет сильный снег. В частности, в Киеве и Львове.

В связи с ухудшением погодных условий, школы Киева, Львова, Ровно переходят на дистанционное обучение. Также из-за снежной бури введены ограничения движения транспорта.

Тем временем во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.

В комментарии РБК-Украина начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил, что в течение текущей недели ожидаются резкие изменения погоды. После потепления в Украину вернутся морозы.

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