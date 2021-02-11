Транспортний колапс, закриті школи і вихідний через снігопад: ситуація в містах України

Негода в Україні накрила значну частину країни. Снігопад в столиці не припиняється четверту добу, в західних регіонах через снігову бурю введено обмеження руху транспорту. У зв'язку з погіршенням погодних умов, школи Києва, Львова, Рівного переходять на дистанційне навчання.

Детально про обмеження та наслідки снігопадів - на РБК-Україна.

Львів: закриті школи і вихідний через негоду

Інтенсивний снігопад у Львові триває з ночі. За минулі 4 дні в місті випало 169% місячної норми опадів, висота покриву досягла 35 см.

Мер Львова Андрій Садовий рекомендував підприємствам і установам оголосити п'ятницю, 12 лютого, вихідним днем ​​або працювати віддалено.

У дитячих садках працюватимуть чергові групи, а школи у всій Львівській області перейдуть на онлайн-навчання.

Через негоду 11 лютого скасовані рейси з аеропорту "Львів" до Києва і Стамбула, з учорашнього вечора затримується рейс до Мінська.

У Львівській області снігова стихія повністю знеструмила 34 населених пункти.

Фото: сніг у Львові розчищають з ночі (facebook.com/andriy.sadovyi)

Снігопад до суботи: ситуація в Києві

Сніг в столиці буде йти без зупинки до вечора 13 лютого. У неділю снігопад припиниться, але сильно похолодає. Очікується мороз до -13 вдень і -18 вночі, 15 лютого температура опуститься ще нижче - до -16 вдень і -21 вночі.

11-12 лютого на дистанційний режим переведено навчання в школах Києва, через снігопади до кінця тижня закрили дитячі садки, в місті скасовані ярмарки.

Керівництво столиці звернулося до керівників приватних компаній і держустанов з проханням врахувати відсутність батьків на робочому місці в ці дні як віддалену роботу.

Через снігові замети на дорогах транспортний колапс і пробки - громадський транспорт курсує з запізненням, можливе обмеження в роботі метрополітену.

Фото: негода в Києві (РБК-Україна)

Снігопад триває в столиці з понеділка. Комунальники безперервно очищають вулиці, для розчищення доріг задіяно більше 400 одиниць техніки, в тому числі БТР. За минулу добу вивезено майже 4 тонни снігу.

У Рівному школярі вчитимуться онлайн

Міська влада Рівного ухвалила рішення про закриття шкіл 11-12 лютого через ускладнення погодних умов і сильні морози. При цьому дитячі садки продовжують працювати в звичайному режимі. Крім того, мер закликав роботодавців перевести своїх співробітників на дистанційну роботу.

У місті ускладнено рух транспорту. Для ліквідації наслідків снігопаду задіяли БТР. Військова техніка звільняла зі снігових заметів фури і тролейбус.

Обмежено рух на трасах в 7 областях

За повідомленням ДСНС, в розчищенні доріг по Україні бере участь 1200 одиниць спецтехніки і близько 1600 осіб. Рятувальники звільнили із заметів 550 автомобілів.

Для організації проїзду снігоочисної техніки введено обмеження руху габаритного транспорту на трасах в семи областях і столиці: на в'їзд до Києва, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Черкаській, Рівненській, Чернігівській, Тернопільській областях.

У Карпатах - висока лавинна небезпека

Активний циклон з Балкан викличе сильні опади у Карпатах. Прогнозується заметіль, висота снігового покриву виросте на 20 см.

Укргідрометцентр попереджає, про високу небезпеку сходження лавин (3 рівень) на високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей та у Львівській області.

В акваторії Азовського і Чорного морів оголошено штормове попередження

ДСНС попереджає про штормовий вітер 12 лютого з поривами 25-28 м/с на Чорному морі (крім східної частини) і на Азовському морі. У північно-західній частині Чорного моря - помаранчевий, 2-й рівень небезпеки, можливо швидке обледеніння суден.

Висота хвиль на Чорному морі досягне 3-5 м, на Азовському - до 2 метрів

Снігопади і ожеледь: прогноз по Україні

На всій території країни, крім південного сходу, 11 лютого очікується сніг. На Закарпатті, вдень і в центральних, місцями північних та Харківській областях - з дощем, налипання мокрого снігу. На дорогах країни ожеледиця.

Температура в північних і більшості західних областей вночі становитиме 6-11 градусів морозу, а вдень 0-5 градусів морозу. Швидкість вітру 7-12 м/с, в західній частині - пориви 15-20 м/с, хуртовини.