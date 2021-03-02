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На вакцинацію в Україні записалися понад 44 000 осіб

Автор: РБК-Україна

Станом на 1 березня на вакцинацію в Україні записалися понад 44 000 осіб. Найактивніше люди записуються в чергу через мобільний додаток "Дія".

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, за неповний день в чергу через портал записалися 5 280 осіб, через контакт-центр - 671, через портал "Дія" - 38 531 особа.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив низькі показники вакцинації від COVID на першому етапі тим, що медики відмовляються робити щеплення, оскільки недавно перехворіли і мають антитіла. Крім того, частина медиків не хоче вакцинуватись через особисті погляди.

Також раніше стало відомо, чому дозволили позачергову вакцинацію громадських діячів. Справа в тому, що один флакон вакцини Covishield/AstraZeneca містить 10 доз і повинен бути використаний протягом 6 годин після відкриття.

Таким чином, на вакцинацію йдуть залишки препарату з флакона. Також у Центрі громадського здоров'я назвали умови, за яких може проводитися така вакцинація.

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