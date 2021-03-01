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До літа в Україні планують робити 5 млн COVID-щеплень на місяць

Новость на русском → Україна, Понеділок 01 березня 2021 23:45
До літа в Україні планують робити 5 млн COVID-щеплень на місяць Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Україні пришвидшать процес вакцинації населення. До кінця літа планується вийти на рівень 5 млн щеплень на місяць.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі "Свободи слова".

Так він відповів на заяву, що на вакцинацію за наявних темпів може піти понад 10 років.

"Ми плануємо десь до літа вийти на такі цифри (5 млн щеплень на місяць - ред.). Але, знову ж таки, потрібно, щоб всі виконували всі зобов'язання по тим договорам, що у нас укладено, а у нас з цим проблема", - сказав Степанов.

Перед цим головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні до кінця тижня планує збільшити кількість вакцинацій проти коронавірусу до 11 300. Це планують зробити за рахунок мобільних бригад.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, за вихідні в країні від COVID прищепили 90 осіб. Всього вакцинацію пройшли понад 3 тисячі людей.

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