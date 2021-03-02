По состоянию на 1 марта на вакцинацию в Украине записались более 44 000 человек. Активнее всего люди записываются в очередь через мобильное приложение "Дія".

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за неполный день в очередь через портал записались 5 280 человек, через контакт-центр - 671, через портал "Дія" - 38 531 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов объяснил низкие показатели вакцинации от COVID на первом этапе тем, что медики отказываются делать прививку, поскольку недавно переболели и имеют антитела. Кроме того, часть медиков не хочет вакцинироваться из-за личных взглядов.

Также ранее стало известно, почему разрешили внеочередную вакцинацию общественных деятелей. Дело в том, что один флакон вакцины Covishield/AstraZeneca содержит 10 доз и должен быть использован в течение 6 часов после открытия.

Таким образом, на вакцинацию идут остатки препарата из флакона. Также в Центре общественного здоровья назвали условия, при которых может проводиться такая вакцинация.