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У МОЗ назвали умови COVID-вакцинації громадських діячів поза чергою

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 21:25
У МОЗ назвали умови COVID-вакцинації громадських діячів поза чергою Фото: вакцинація (kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Центр громадського здоров'я МОЗ України пояснив, чому дозволили позачергову вакцинацію від коронавірусу громадських діячів. Також у відомстві назвали умови, за яких громадські діячі можуть отримати щеплення поза чергою.

Про це повідомила прес-служба ЦГЗ.

Як розповіли у відомстві, один флакон вакцини Covishield/AstraZeneca містить 10 доз препарату і має бути використаний протягом 6 годин після відкриття. Саме стільки часу, як пояснюють в ЦГЗ, триває сесія мобільної бригади.

"Повторне заморожування вже відкритого флакона або використання його після 6 годин з моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані", - зазначили в ЦГЗ.

Тому, щоб зменшити ризик недовикористання вакцини з уже відкритих флаконів, МОЗ дозволило вакцинувати поза чергою громадських діячів, діячів культури та спорту, лідерів релігійних спільнот. Позачергово отримати щеплення можна, якщо:

  • зафіксовано відмову від вакцинації серед тих людей, які попередньо давали згоду на щеплення;
  • виявлено протипоказання до вакцинації у тих, хто прийшов на щеплення;
  • кількість людей, що вакцинуються в день роботи мобільної бригади, недостатня для повного використання всіх відкритих флаконів з вакциною.

Нагадаємо, сьогодні МОЗ змінило національний план вакцинації, щоб президент країни Володимир Зеленський та інші чиновники змогли отримати щеплення від коронавірусу.

Додамо, сьогодні перше щеплення від коронавірусу отримав глава МОЗу Максим Степанов. Вакцинація міністра проходила публічно.

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