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Степанов про низькі показники вакцинації: план не зірвано

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 22:57
Степанов про низькі показники вакцинації: план не зірвано Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив низькі показники вакцинації від коронавірусу на першому етапі в Україні. Він стверджує, що план щодо COVID-вакцинації не зірвано.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Як пояснив міністр, частина медичних працівників відмовляються робити щеплення від COVID-19, оскільки нещодавно перехворів на коронавірус та мають антитіла.

"Звичайно ж він (план - ред.) не зірваний. У нас є багато медиків. На першому етапі ми вакцинуємо медиків, які працюють в COVID-лікарнях, а багато хто з них перехворів, і перехворів менш ніж 6 місяців тому і мають антитіла. Вони вважають, що хочуть вакцинуватися пізніше, щоб це був дійсно захист", - сказав він.

Степанов додав, що також є відсоток медиків, які не хочуть вакцинуватися через власні погляди.

"Є частина людей, які не виявляють бажання. Медпрацівники з одного боку наші герої, а з іншого - такі ж люди, які мають свої думки", - додав міністр.

Також глава МОЗу пов'язав малу кількість щеплень з тим, що початок вакцинації припав на завершення тижня та вихідні.

Нагадаємо, за минулі вихідні в Україні зробили 90 щеплень від коронавірусу. Всього за минулий тиждень вакцинувався від коронавірусу 3141 українець.

Як писало РБК-Україна, у МОЗ пообіцяли, що до кінця цього тижня кількість COVID-вакцинацій збільшать до понад 11 тисяч.

Додамо, для того, щоб уникнути псування вакцини від коронавірусу, в Україні дозволили щеплювати громадських діячів поза чергою.

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