Степанов про низькі показники вакцинації: план не зірвано

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив низькі показники вакцинації від коронавірусу на першому етапі в Україні. Він стверджує, що план щодо COVID-вакцинації не зірвано.

Як пояснив міністр, частина медичних працівників відмовляються робити щеплення від COVID-19, оскільки нещодавно перехворів на коронавірус та мають антитіла.

"Звичайно ж він (план - ред.) не зірваний. У нас є багато медиків. На першому етапі ми вакцинуємо медиків, які працюють в COVID-лікарнях, а багато хто з них перехворів, і перехворів менш ніж 6 місяців тому і мають антитіла. Вони вважають, що хочуть вакцинуватися пізніше, щоб це був дійсно захист", - сказав він.

Степанов додав, що також є відсоток медиків, які не хочуть вакцинуватися через власні погляди.

"Є частина людей, які не виявляють бажання. Медпрацівники з одного боку наші герої, а з іншого - такі ж люди, які мають свої думки", - додав міністр.

Також глава МОЗу пов'язав малу кількість щеплень з тим, що початок вакцинації припав на завершення тижня та вихідні.