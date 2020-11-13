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Тернопіль не буде вводити карантин вихідного дня

Автор: Анастасия Рокитна

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що карантину вихідного дня у місті не буде. За його словами, ці обмеження знищать економіку міста.

Про це він заявив на брифінгу.

Він зазначив, що провів консультації з експертами.

"Чому ці обмеження не будуть вводитись? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення заражених. Такі обмеження просто знищать економіку міста", - заявив він.

Нагадаємо, Краматорськ відмовився вводити карантин вихідного дня. Міська комісія з ліквідації надзвичайної ситуації не буде приймати відповідне рішення.

Відзначимо, в Черкасах провели засідання комісії ТЕБ та НС. Прийнято рішення не вводити карантин вихідного дня в місті.

Разом з тим, Львів, Рівне, Черкаси відмовляються вводити карантин вихідного дня.

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