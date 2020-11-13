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Краматорськ відмовився вводити карантин вихідного дня

Новость на русском → Краматорськ, П'ятниця 13 листопада 2020 13:24
Краматорськ відмовився вводити карантин вихідного дня Фото: протест людей у Краматорську (facebook.com pankov kram)
Автор: РБК-Україна

Краматорськ відмовився вводити карантин вихідного дня. Міська комісія з ліквідації надзвичайної ситуації не буде приймати відповідне рішення.

Про це написав мер міста Андрій Панков на своїй сторінці в Facebook.

"На нашу думку, обмеження, що вводяться постановою Кабінету міністрів №1100 від 11 листопада по всій Україні, не враховують істотних відмінностей між містами і повинні бути переглянуті. Такі рішення повинні прийматися виключно на місцях", - зазначив градоначальник.

Він підкреслив, що власники і адміністратори закладів громадського харчування у місті відповідально підійшли до організації внутрішнього простору з дотриманням всіх заходів безпеки. Мер додав що відповідний лист з проханням врахувати думку міської влади в п'ятницю відправив до Кабміну.

"Введення обмежень, передбачених постановою Кабінету міністрів... у вихідні дні, поставить на межу бідності майже 50 тисяч громадян і викличе соціальні заворушення. У регіоні, який межує з окупованими територіями, це неприпустимо", - сказано в листі.

Крім того, Краматорська міськрада пропонує покласти питання обмежень щодо карантину вихідного дня на міські або обласні комісії з питань ТЕБ ​​та НС, а контроль дотримання обмежень - на правоохоронні органи.

У суботу з 00:00 в Україні вступить у дію карантин вихідного дня.

Нагадаємо, в Черкасах провели засідання комісії ТЕБ та НС. Прийнято рішення не вводити карантин вихідного дня у місті.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я сказали, що тривалість карантину вихідного дня буде залежати від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

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