Тернополь не будет вводить карантин выходного дня

Городской глава Тернополя Сергей Надал заявил, что карантина выходного дня в городе не будет. По его словам, эти ограничения уничтожат экономику города.

Об этом он заявил на брифинге.

Он отметил, что провел консультации с экспертами.

"Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение зараженных. Такие ограничения просто уничтожат экономику города", - заявил он.

Напомним, Краматорск отказался вводить карантин выходного дня. Городская комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать соответствующее решение.

Отметим, в Черкассах провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение не вводить карантин выходного дня в городе.

Вместе с тем, Львов, Ровно, Черкассы отказываются вводить карантин выходного дня.