В Україні вводять карантин вихідного дня: реакція в регіонах

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення карантину вихідного дня вже на цьому тижні. Львів, Рівне, Черкаси відмовляються його вводити, яка ситуація в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко не підтримує карантину вихідного дня. Він вважає, що всі підприємці міста мають право працювати з дотриманням карантинних норм.

"Більшої дурості, ніж карантин вихідного дня я не бачив. Тому всім бажаю 36,6, а всі підприємці працюють і наповнюють бюджет міста, саме за цей бюджет і ми лікуємо всіх містян", - заявив він у відеозверненні.

Posted by Анатолій Бондаренко on Wednesday, November 11, 2020

За його словами, завтра буде засідання комісії ТЕБ та НС, тоді й ухвалять рішення про те, яким чином будуть працювати підприємці Черкас.

В Рівному міський голова Володимир Хомко заявив, що місцева влада прийме рішення про посилення карантину лише 16 листопада.

"Проведемо в понеділок свою комісію і тоді вже прийматимемо рішення щодо цього", - зазначив він.

У зв'язку з цим, на ці вихідні у Рівному карантин посилювати не будуть.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто не буде вводити карантин вихідного дня. Більше того, Львівська міська рада оскаржуватиме у суді рішення Кабінету міністрів України про посилення карантину на вихідних.

"Про подальші кроки повідомимо, коли отримаємо деталі рішення уряду", - додав він.

Тим часом, у країні другий день тривають протести через введення карантину вихідного дня. Поновилися протести у Запоріжжі та Рівному.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився заявою мережі торгових центрів "Епіцентр" про карантин вихідного дня.

Зазначимо, Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Однак, постанови поки немає.

Разом з тим, в Україні сьогодні вперше більш 11 тисяч випадків коронавірусу.