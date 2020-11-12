ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні вводять карантин вихідного дня: реакція в регіонах

Новость на русском → Київ, Четвер 12 листопада 2020 11:54
В Україні вводять карантин вихідного дня: реакція в регіонах Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення карантину вихідного дня вже на цьому тижні. Львів, Рівне, Черкаси відмовляються його вводити, яка ситуація в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко не підтримує карантину вихідного дня. Він вважає, що всі підприємці міста мають право працювати з дотриманням карантинних норм.

"Більшої дурості, ніж карантин вихідного дня я не бачив. Тому всім бажаю 36,6, а всі підприємці працюють і наповнюють бюджет міста, саме за цей бюджет і ми лікуємо всіх містян", - заявив він у відеозверненні.

Posted by Анатолій Бондаренко on Wednesday, November 11, 2020

За його словами, завтра буде засідання комісії ТЕБ та НС, тоді й ухвалять рішення про те, яким чином будуть працювати підприємці Черкас.

В Рівному міський голова Володимир Хомко заявив, що місцева влада прийме рішення про посилення карантину лише 16 листопада.

"Проведемо в понеділок свою комісію і тоді вже прийматимемо рішення щодо цього", - зазначив він.

У зв'язку з цим, на ці вихідні у Рівному карантин посилювати не будуть.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто не буде вводити карантин вихідного дня. Більше того, Львівська міська рада оскаржуватиме у суді рішення Кабінету міністрів України про посилення карантину на вихідних.

"Про подальші кроки повідомимо, коли отримаємо деталі рішення уряду", - додав він.

Тим часом, у країні другий день тривають протести через введення карантину вихідного дня. Поновилися протести у Запоріжжі та Рівному.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився заявою мережі торгових центрів "Епіцентр" про карантин вихідного дня.

Зазначимо, Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Однак, постанови поки немає.

Разом з тим, в Україні сьогодні вперше більш 11 тисяч випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика карантин
NEWS
Разумков заразився коронавірусом
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Разумков заразився коронавірусом
DAILY
Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року