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Черкаси відмовились вводити карантин вихідного дня

Новость на русском → Черкаси, П'ятниця 13 листопада 2020 11:38
Черкаси відмовились вводити карантин вихідного дня Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міська влада Черкас провела засідання комісії ТЕБ та НС. Прийнято рішення не вводити карантин вихідного дня у місті.

Про це повідомляє місцеве видання 18000.

На засіданні також були присутні підприємці, які просили не впроваджувати в місті карантин вихідного дня. Вони просили дозволити працювати маленьким магазинам, закладам харчування, а також ТРЦ, площа яких, за їхніми словами, може забезпечити дотримання дистанції.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко не бачить потреби вводити такий карантин. Також директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг ЧМР Всеволод Кульчиковський вважає такий карантин неефективним.

У зв’язку з цим у Черкасах дозволяється:

  • вільне пересування по місту;
  • приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, включно й на вихідних;
  • робота ТРЦ;
  • приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах;
  • приймання відвідувачів в інших розважальних закладах;
  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного й побутового обслуговування населення;
  • діяльність закладів культури;
  • робота ринків.

Нагадаємо, у суботу з 00:00 в Україні вступить в дію карантин вихідного дня.

У МОЗ сказали, що тривалість карантину вихідного дня буде залежати від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

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Черкаси відмовились вводити карантин вихідного дня
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Черкаси відмовились вводити карантин вихідного дня
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