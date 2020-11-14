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Карантин вихідного дня: що відбувається в містах України

Автор: РБК-Україна

Транспорт і продуктові магазини працюватимуть, кафе, кінотеатри та ТРЦ закриють

Сьогодні, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси і спортзалам. Також не допускається робота магазинів промтоварів, ТРЦ, кінотеатрів, проведення громадських і культурних заходів. Ряд українських міст заявили про те, що не дотримуватимуться відповідних обмежень Кабміну.

Детальніше про те, як проходить перший день карантину вихідного дня - в матеріалі РБК-Україна.

На який термін вводиться карантин вихідного дня

Постанова уряду буде діяти до кінця листопада. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 11 листопада. Згідно з документом, обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка протягом трьох уїк-ендів 14-15 листопада, 21-22 листопада і 28-29 листопада.

Що забороняється

  • приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе),
  • приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності,
  • діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів,
  • діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів,
  • приймання відвідувачів суб’єктами, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (салони краси, магазини промтоварів та інше).

Що дозволяється

  • медична практика,
  • робота банків,
  • робота операторів поштового зв'язку,
  • торгівля продуктами харчування, пальним, ліками, медвиробами, ветпрепаратами, кормами, якщо вони займають не менше 60% торговельної площі суб'єктів господарювання,
  • послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс,
  • діяльність з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку
  • робота автозаправних комплексів (без зон харчування), технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів

Транспорт

Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї і залізниця будуть перевозити пасажирів не більше кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення. Додаткові обмеження на внутрішні авіаперевезення не будуть вводитися.

Загальні обмеження

Постановою уряду в Україні також запроваджуються нові обмеження. Заборони, які стосувалися помаранчевої зони карантину, з 13 листопада тепер будуть діяти для всіх регіонів країни.

Забороняється:

  • Перебування в транспорті та громадських місцях без маски, а також перебування на вулиці без документів.
  • Відвідування закладів соцзахисту, де перебувають особи літнього віку, та пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.
  • Перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро).
  • Робота спортивних залів, фітнес-центрів та музеїв, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 квадратних метрів.
  • Робота закладів громадського харчування з 22.00 до 7.00 (крім доставки та замовлення на виніс), а також закладів громадського харчування із організацією дозвілля, робота нічних клубів.
  • Діяльність кінотеатрів та театрів при заповненості більше 50% місць одного залу.
  • Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю)
  • Проведення культурних, спортивних, релігійних та інших заходів, якщо бере участь більше 20 осіб (виключення: деякі спортивні змагання).
  • Відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.
  • Відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більше ніж 50% учнів та персоналу закладу освіти.

Постановою уряду також встановлюється пріоритетний час: з 10:00 до 12:00 для обслуговування осіб похилого віку і інвалідів у центрах надання адмінпослуг.

Ряд міст відмовилися дотримуватися карантину вихідного дня

Ряд українських міст відмовилися посилювати обмеження на вихідних. Серед них Львів, Одеса, Черкаси, Дніпро, Мукачево, Тернопіль, Маріуполь, Житомир, Івано-Франківськ, Слов'янськ, Краматорськ.

Більш того, у Львові скасували вихідні дні. Як повідомив мер Андрій Садовий, до 30 листопада в місті субота та неділя - робочі дні. Таким чином, заклади громадського харчування, ТРЦ, спортзали, салони краси і ринки можуть працювати з дотриманням загальних карантинних обмежень.

Слідом за Львовом таке ж рішення прийняла і міськрада Івано-Франківська.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", половина українців проти жорсткого карантину при другій хвилі епідемії.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group у жовтні 2020 року більшість українців (57%) були проти введення на всій території України жорсткого карантину за зразком березня-квітня. Вважає такий крок виправданим вдвічі менша кількість жителів країни (28%), а ще 15% - не визначилися.

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