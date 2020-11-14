Карантин вихідного дня: що відбувається в містах України

Сьогодні, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси і спортзалам. Також не допускається робота магазинів промтоварів, ТРЦ, кінотеатрів, проведення громадських і культурних заходів. Ряд українських міст заявили про те, що не дотримуватимуться відповідних обмежень Кабміну.

Детальніше про те, як проходить перший день карантину вихідного дня - в матеріалі РБК-Україна.

На який термін вводиться карантин вихідного дня

Постанова уряду буде діяти до кінця листопада. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 11 листопада. Згідно з документом, обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка протягом трьох уїк-ендів 14-15 листопада, 21-22 листопада і 28-29 листопада.

Що забороняється

приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе),

приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності,

діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів,

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів,

приймання відвідувачів суб’єктами, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (салони краси, магазини промтоварів та інше).

Що дозволяється

медична практика,

робота банків,

робота операторів поштового зв'язку,

торгівля продуктами харчування, пальним, ліками, медвиробами, ветпрепаратами, кормами, якщо вони займають не менше 60% торговельної площі суб'єктів господарювання,

послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс,

діяльність з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

робота автозаправних комплексів (без зон харчування), технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів

Транспорт

Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї і залізниця будуть перевозити пасажирів не більше кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення. Додаткові обмеження на внутрішні авіаперевезення не будуть вводитися.

Загальні обмеження

Постановою уряду в Україні також запроваджуються нові обмеження. Заборони, які стосувалися помаранчевої зони карантину, з 13 листопада тепер будуть діяти для всіх регіонів країни.

Забороняється:

Перебування в транспорті та громадських місцях без маски, а також перебування на вулиці без документів.

Відвідування закладів соцзахисту, де перебувають особи літнього віку, та пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро).

Робота спортивних залів, фітнес-центрів та музеїв, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 квадратних метрів.

Робота закладів громадського харчування з 22.00 до 7.00 (крім доставки та замовлення на виніс), а також закладів громадського харчування із організацією дозвілля, робота нічних клубів.

Діяльність кінотеатрів та театрів при заповненості більше 50% місць одного залу.

Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю)

Проведення культурних, спортивних, релігійних та інших заходів, якщо бере участь більше 20 осіб (виключення: деякі спортивні змагання).

Відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більше ніж 50% учнів та персоналу закладу освіти.

Постановою уряду також встановлюється пріоритетний час: з 10:00 до 12:00 для обслуговування осіб похилого віку і інвалідів у центрах надання адмінпослуг.

Ряд міст відмовилися дотримуватися карантину вихідного дня

Ряд українських міст відмовилися посилювати обмеження на вихідних. Серед них Львів, Одеса, Черкаси, Дніпро, Мукачево, Тернопіль, Маріуполь, Житомир, Івано-Франківськ, Слов'янськ, Краматорськ.

Більш того, у Львові скасували вихідні дні. Як повідомив мер Андрій Садовий, до 30 листопада в місті субота та неділя - робочі дні. Таким чином, заклади громадського харчування, ТРЦ, спортзали, салони краси і ринки можуть працювати з дотриманням загальних карантинних обмежень.

Слідом за Львовом таке ж рішення прийняла і міськрада Івано-Франківська.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", половина українців проти жорсткого карантину при другій хвилі епідемії.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group у жовтні 2020 року більшість українців (57%) були проти введення на всій території України жорсткого карантину за зразком березня-квітня. Вважає такий крок виправданим вдвічі менша кількість жителів країни (28%), а ще 15% - не визначилися.