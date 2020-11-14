Карантин выходного дня: что происходит в городах Украины

Транспорт и продуктовые магазины будут работать, кафе, кинотеатры и ТРЦ закроют
Сегодня, 14 ноября, в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалам. Также не допускается работа магазинов промтоваров, ТРЦ, кинотеатров, проведение общественных и культурных мероприятий. Ряд украинских городов заявили о том, что не будут соблюдать соответствующие ограничения Кабмина.
Подробнее о том, как проходит первый день карантина выходного дня - в материале РБК-Украина.
Постановление правительства будет действовать до конца ноября. Соответствующее решение Кабинет министров принял 11 ноября. Согласно документу, ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в течение трех уик-эндов 14-15 ноября, 21-22 ноября и 28-29 ноября.
Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров не более количества мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. Дополнительные ограничения на внутренние авиаперевозки не будут вводиться.
Постановлением правительства также вводятся новые карантинные ограничения. Запреты, которые касались оранжевой зоны карантина, с 13 ноября будут действовать для всех регионов страны.
Запрещается:
Постановлением правительства также устанавливается приоритетное время с 10:00 до 12:00 для обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов в центрах предоставления админуслуг.
Ряд украинских городов отказались ужесточать ограничения на выходных. Среди них Львов, Одесса, Черкассы, Днепр, Мукачево, Тернополь, Мариуполь, Житомир, Ивано-Франковск, Славянск, Краматорск.
Более того, во Львове отменили выходные дни. Как сообщил мэр Андрей Садовый, до 30 ноября в городе суббота и воскресенье - рабочие дни. Таким образом, заведения общественного питания, ТРЦ, спортзалы, салоны красоты и рынки могут работать с соблюдением общих карантинных ограничений.
Вслед за Львовом такое же решение принял и горсовет Ивано-Франковска.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина украинцев против жесткого карантина при второй волне эпидемии.
Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, в октябре 2020 года большинство украинцев (57%) были против введения на всей территории Украины жесткого карантина по образцу марта-апреля. Считает такой шаг оправданным вдвое меньшее количество жителей страны (28%), а еще 15% - не определились.