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Карантин вихідного дня починає діяти завтра: що і як працює

Новость на русском → Україна, П'ятниця 13 листопада 2020 07:15
Карантин вихідного дня починає діяти завтра: що і як працює Фото людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У суботу з 00:00 в Україні вступить в дію карантин вихідного дня задля того, щоб зменшити кількість нових випадків коронавірусу. Він діятиме до 00:00 понеділка.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

На вихідні забороняється робота торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, а також робота театрів і проведення масових заходів. Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та установах розважальної сфери.

В Україні у вихідні дні дозволять працювати аптекам, ветеринарним аптекам, продуктовим магазинам, АЗС та СТО. Також продовжить курсувати громадський транспорт.

Крім того, працюватимуть заклади, які надають фінансові послуги та фінансові установи. Продовжуватиме роботу сфера інкасації та перевезень валютних цінностей, оператори поштового зв’язку, а також медичної та ветеринарної практики.

Уряд запровадив карантин вихідного дня

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що тривалість карантину вихідного дня буде залежати від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дозволить Україні уникнути продовження стрімкого зростання захворюваності коронавірусом і зафіксувати її на поточному рівні.

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