Негода у Львові: випало 35 см снігу, рекомендують ввести додатковий вихідний

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер Львова Андрій Садовий.

На засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій прийняли рішення, що садочки працюватимуть у режимі чергових груп. Школи переходять на дистанційне навчання, але будуть відкритими для учнів, які не мають з ким залишитись вдома.

Влада Львова рекомендує усім закладам, установам та підприємствам Львівської громади зробити п’ятницю вихідним днем, або працювати дистанційно.

Також у місті посилюють роботу соціальних установ. У місті працюють пункти обігріву для бездомних людей.