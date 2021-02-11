Негода у Львові: випало 35 см снігу, рекомендують ввести додатковий вихідний

Вночі у Львові випало до 35 см снігу. Місцева влада рекомендує зробити п’ятницю вихідним днем.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер Львова Андрій Садовий.
На засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій прийняли рішення, що садочки працюватимуть у режимі чергових груп. Школи переходять на дистанційне навчання, але будуть відкритими для учнів, які не мають з ким залишитись вдома.
Влада Львова рекомендує усім закладам, установам та підприємствам Львівської громади зробити п’ятницю вихідним днем, або працювати дистанційно.
Також у місті посилюють роботу соціальних установ. У місті працюють пункти обігріву для бездомних людей.
Нагадаємо, снігопад в Києві, який наразі триває, продовжуватиметься без зупинки аж до вечора суботи. Мешканців Києва просять тимчасово відмовитись від користування власними автівками.
Зазначимо, в Києві четвертий день тривають снігопади. Через погіршення погоди закрито школи, обмежено в'їзд вантажівок, міські служби працюють цілодобово.
Також через снігопад в Києві 10 лютого введено оперативний стан для громадського транспорту.