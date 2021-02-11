Снігопад в Києві триватиме без зупинки до вечора суботи, - метеорологи

Снігопад в Києві, який наразі триває, продовжуватиметься без зупинки аж до вечора суботи. Мешканців Києва просять тимчасово відмовитись від користування власними автівками.

Про це з посиланням на прогноз метеорологів повідомила пресслужба КМДА.

У зв'язку із такою ситуацією київська міська влада закликала жителів столиці не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати автівки на узбіччях, у крайніх смугах доріг. Окрім цього, киян просять за можливості під час руху надавати комунальній спецтехніці перевагу на дорогах.

Зазначається, що вночі в Києві працювало 418 одиниць спецтехніки. Зупинки громадського транспорту, тротуари, сходи очищав 251 працівник у складі 38 бригад з ручного прибирання.

"Дорожники кілька днів активно вивозять сніг з вулиць, площ і тротуарів міста. За останню добу було вивезено 3953 тонни", - відзвітувалися в КМДА.

Також киянам нагадали, що за роботою комунальної техніки, яка розчищає вулиці від снігу, можна слідкувати онлайн.