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Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 08:11
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Третій день у Києві йде сильний снігопад, який супроводжується морозом та вітром. У місті введено оперативне положення для громадського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба "Київавтодору".

Як повідомляється, рух транспорту зараз без дотримання графіка руху.

"Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку з складними погодними умовами", - йдеться у повідомленні.

Також призупинено рух автобусів №64. На місце направлено відповідальну службу міста.

Прес-служба "Укравтодору" повідомляє, що погіршення погоди спостерігається і в інших регіонах. Значний, місцями сильний сніг (приріст снігу 5-10 см) у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській областях при температурі повітря -5-7.

Сніг з дощем, місцями крижаний дощ у Вінницькій, Київській областях.

Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжене.

На перевальних ділянках доріг Львівської та Івано-Франківської областей сніг (за ніч від 10 до 25 см), в Закарпатській - дощ. Покриття доріг місцями засніжене та мокре відповідно. Температура повітря 0-4.

Нагадаємо, у Києві за дві доби випало 30 сантиметрів снігу.

РБК-Україна вчора ввечері писало, що у Києві снігопад триває більше 36 годин. Розчищене швидко засипає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.

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Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту
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