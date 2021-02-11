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Четвертий день снігопадів у Києві: йдуть сильні морози, школи і ярмарки закрито

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 09:17
Четвертий день снігопадів у Києві: йдуть сильні морози, школи і ярмарки закрито Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві четвертий день тривають снігопади. Через погіршення погоди закрито школи, обмежено в'їзд вантажівок, міські служби працюють цілодобово.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За прогнозом Укргідрометцентру, завтра та вночі 12 лютого у столиці очікується значний сніг. 12-13 лютого - значне зниження температури.

Через негоду столична влада ухвалила рішення зачинити школи та садочки 11 та 12 лютого. Навчання організовано в дистанційному режимі. Сільськогосподарські ярмарки у столиці скасовано.

Також обмежено в'їзд вантажівок у місто. На 8 в’їздах до Києва розгорнуто пункти обігріву для водіїв.

"Дорожники та комунальні служби продовжують працювати в режимі нон-стоп. Киян просять утриматися від поїздок на власних авто та користуватися громадським транспортом", - повідомили в КМДА.

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Нагадаємо, через снігопад в Києві 10 лютого введено оперативний стан для громадського транспорту. Транспорт курсує без дотримання графіка.

Раніше повідомлялося, що столичні рятувальники на в'їздах до Києва розгорнули 8 теплопунктів для водіїв. Також на Дарницькому та Південному залізничних вокзалах встановили намети цілодобових пунктів обігріву.

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