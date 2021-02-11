UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Непогода во Львове: выпало 35 см снега, рекомендуют ввести дополнительный выходной

Автор: Анастасия Рокитна

Ночью во Львове выпало до 35 см снега. Местные власти рекомендуют сделать пятницу выходным днем.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовый.

Популярные новости
"Стихия охватила Европу": Кличко показал как чистят снег в Киеве 09 февраля 2021
В Киеве выпало 35 см снега 10 февраля 2021
В Киеве горел детский сад, эвакуировали более 100 детей 09 февраля 2021
Снегопад, дождь и мороз до -14: прогноз погоды на сегодня 10 февраля 2021
В президентском рейтинге лидируют три кандидата: кого поддерживают украинцы 09 февраля 2021
В Киеве закрывают школы и садики. В КГГА назвали причину 10 февраля 2021
Киевский метрополитен предупредил о возможном закрытии станций 10 февраля 2021
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта 10 февраля 2021
Ситуация в Киеве: выпало 30 см снега, погода продолжает ухудшаться 09 февраля 2021
В Украине хотят отменить обязательные письма нарушителям ПДД 10 февраля 2021

На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Школы переходят на дистанционное обучение, но будут открытыми для учащихся, которые не имеют с кем остаться дома.

Власти Львова рекомендуют всем заведениям, учреждениям и предприятиям Львовской общины сделать пятницу выходным днем, или работать дистанционно.

Также в городе усиливают работу социальных учреждений. В городе работают пункты обогрева для бездомных людей.

Напомним, снегопад в Киеве, который сейчас продолжается, будет продолжаться без остановки вплоть до вечера субботы. Жителей Киева просят временно отказаться от пользования собственными автомобилями.

Отметим, в Киеве четвертый день продолжаются снегопады. Из-за ухудшения погоды закрыты школы, ограничен въезд грузовиков, городские службы работают круглосуточно.

Также из-за снегопада в Киеве 10 февраля было введено оперативное положение для общественного транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины похолоданиеснегвыходные
Читайте также
Спасатели предупреждают о значительных осадках и гололедице в Украине
Синоптики прогнозируют метели в Карпатах, выпадет 20 см снега
Прогноз погоды