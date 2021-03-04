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МОЗ розробить алгоритм позачергової вакцинації від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України розробить спеціальний алгоритм позачергової вакцинації від коронавірусу. Питання створення алгоритму розглянуть на завтрашньому засіданні.

Про це на прес-конференції розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Завтра на оперативному штабі ми зробимо чіткий алгоритм, оскільки надходять питання та росте запит суспільства, хто саме відноситься до публічних громадських діячів, яких можна вакцинувати залишковими дозами", - сказав він.

Ляшко додав, що міністерство все одно буде наполягати на тому, щоб першою чергою вакцинували саме групи ризику.

"Алгоритм до кінця завтрашнього дня буде детально представлено", - резюмував санлікар.

Нагадаємо, в Україні змінили національний план вакцинації, дозволивши позачергове щеплення громадських діячів.

Як писало РБК-Україна, пізніше в Центрі громадського здоров'я назвали умови позачергової вакцинації від коронавірусу.

Крім того, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що позачергова вакцинація від коронавірусу буде платною.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнивакцинаціяВіктор ЛяшкоКоронавірус
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