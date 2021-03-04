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Минздрав разработает алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины разработает специальный алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса. Вопрос создания алгоритма рассмотрят на завтрашнем заседании.

Об этом на пресс-конференции рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Завтра на оперативном штабе мы сделаем четкий алгоритм, поскольку поступают вопросы и растет запрос общества, кто именно относится к публичным общественных деятелей, которых можно вакцинировать остаточными дозами", - сказал он.

Ляшко добавил, что министерство все равно будет настаивать на том, чтобы в первую очередь вакцинировали именно группы риска.

"Алгоритм до конца завтрашнего дня будет подробно представлен", - резюмировал санврач.

Напомним, в Украине изменили национальный план вакцинации, позволив внеочередное прививание общественных деятелей.

Как писало РБК-Украина, позже в Центре общественного здоровья назвали условия внеочередной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявил, что внеочередная вакцинация от коронавируса будет платной.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияВиктор ЛяшкоКоронавирус
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