Минздрав разработает алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса

Об этом на пресс-конференции рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Завтра на оперативном штабе мы сделаем четкий алгоритм, поскольку поступают вопросы и растет запрос общества, кто именно относится к публичным общественных деятелей, которых можно вакцинировать остаточными дозами", - сказал он.

Ляшко добавил, что министерство все равно будет настаивать на том, чтобы в первую очередь вакцинировали именно группы риска.

"Алгоритм до конца завтрашнего дня будет подробно представлен", - резюмировал санврач.