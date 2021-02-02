ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вакцинація від COVID: національний план можуть змінити заради Зеленського

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 лютого 2021 12:37
Вакцинація від COVID: національний план можуть змінити заради Зеленського Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України може змінити національний вакцинації від COVID, щоб президент Володимир Зеленський одним з перших отримав вакцину. Очікується, що президент може отримати щеплення публічно.

Про це в ефірі "1+1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, Зеленський готовий своїм прикладом показати, що щеплення важливі та їх необхідно робити.

"Треба буде внести зміни до плану вакцинації для того, щоб Зеленський, я і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Але я думаю, що ми внесемо ці зміни, щоб підвищити довіру до вакцинації", - додав Степанов.

Примітно, що Зеленський і Степанов раніше перехворіли на COVID, і Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не вакцинувати таких людей в першу хвилю вакцинації.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що буде вакцинуватися "за свій рахунок у другу або третю чергу".

Національний план вакцинації від COVID складається з п'яти етапів. В першу чергу будуть вакцинувати людей з критичним і високим ризиком інфікування медиків, військових і так далі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Володимир Зеленський вакцинация Максим Степанов
NEWS
Сніг до 20 см та похолодання до -12: погода в Україні продовжує погіршуватись
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Сніг до 20 см та похолодання до -12: погода в Україні продовжує погіршуватись
DAILY
Батіг без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Батіг без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР