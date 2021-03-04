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Шмигаль: вакцинація поза чергою буде платною, залишки вакцин передадуть на 5 етап

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 13:36
Шмигаль: вакцинація поза чергою буде платною, залишки вакцин передадуть на 5 етап Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В рамках вакцинації в Україні залишки препаратів будуть передавати на п'ятий етап національної кампанії. Крім того, вакцини зможуть перепродати приватним клінікам за собівартістю, щоб українці могли вакцинуватися позачергово.

Про це на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, він хотів би, щоб вже цього літа люди з паспортами вакцинації могли вільно подорожувати за кордон.

"Це поки тільки як мрія - дати можливість не з 1-го, 2-го, 3-го або 4-го, а, можливо з 5-го етапу вакцинації вакцинуватися комерційно. Тобто залишки вакцин, якої уряд не буде мати можливості використовувати на перших етапах, будемо передавати це в п'ятий етап. І, звичайно, ми можемо як уряд передавати за собівартістю їх комерційним клінікам", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що клініки зможуть позачергово вакцинувати тих, хто, наприклад, хоче виїхати з країни з туристичною метою. Такі щеплення будуть платними.

"Я впевнений, що вже влітку ситуація стабілізується, виробники вакцин будуть торгувати не тільки з урядами, але і з комерційними підприємствами", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що робота над українською вакциною триває.

Він також зазначив, що влада планує вакцинувати від COVID 70% населення.

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