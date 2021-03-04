Шмигаль: вакцинація поза чергою буде платною, залишки вакцин передадуть на 5 етап

В рамках вакцинації в Україні залишки препаратів будуть передавати на п'ятий етап національної кампанії. Крім того, вакцини зможуть перепродати приватним клінікам за собівартістю, щоб українці могли вакцинуватися позачергово.

За його словами, він хотів би, щоб вже цього літа люди з паспортами вакцинації могли вільно подорожувати за кордон.

"Це поки тільки як мрія - дати можливість не з 1-го, 2-го, 3-го або 4-го, а, можливо з 5-го етапу вакцинації вакцинуватися комерційно. Тобто залишки вакцин, якої уряд не буде мати можливості використовувати на перших етапах, будемо передавати це в п'ятий етап. І, звичайно, ми можемо як уряд передавати за собівартістю їх комерційним клінікам", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що клініки зможуть позачергово вакцинувати тих, хто, наприклад, хоче виїхати з країни з туристичною метою. Такі щеплення будуть платними.

"Я впевнений, що вже влітку ситуація стабілізується, виробники вакцин будуть торгувати не тільки з урядами, але і з комерційними підприємствами", - додав прем'єр.