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У Києві випало майже пів метру снігу, очисні роботи продовжуються

Автор: Анастасія Рокитна

П'ятий день снігопадів триває у Києві. Місцева влада повідомила, що випало 45 сантиметрів снігу.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.

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За його словами, у Києві цілодобово працюють понад 470 одиниць спецтехніки, а також 500 комунальників, які вручну розчищають двори, тротуари, зупинки громадського транспорту.

"Тільки за минулу добу в місті досипало ще 10 сантиметрів опадів. А в попередні дні - 35 сантиметрів", - написав він.

Минулої ночі зі столиці вивезли понад 1700 тонн снігу.

Кличко закликає водії не використовувати свої автомобілі під час снігопаду, а їздити на громадському транспорті.

За даними синоптиків, сніговий циклон в Україні відійде не раніше неділі. Синоптики прогнозують завершення снігопадів 14 лютого.

Нагадаємо, у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.

У коментарі РБК-Україна начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик повідомив, що упродовж поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.

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