У Києві випало майже пів метру снігу, очисні роботи продовжуються

П'ятий день снігопадів триває у Києві. Місцева влада повідомила, що випало 45 сантиметрів снігу.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.
За його словами, у Києві цілодобово працюють понад 470 одиниць спецтехніки, а також 500 комунальників, які вручну розчищають двори, тротуари, зупинки громадського транспорту.
"Тільки за минулу добу в місті досипало ще 10 сантиметрів опадів. А в попередні дні - 35 сантиметрів", - написав він.
Минулої ночі зі столиці вивезли понад 1700 тонн снігу.
Кличко закликає водії не використовувати свої автомобілі під час снігопаду, а їздити на громадському транспорті.
За даними синоптиків, сніговий циклон в Україні відійде не раніше неділі. Синоптики прогнозують завершення снігопадів 14 лютого.
Нагадаємо, у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.
У коментарі РБК-Україна начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик повідомив, що упродовж поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.