В Киеве выпало почти полметра снега, очистные работы продолжаются

Пятый день снегопадов продолжается в Киеве. Местная власть сообщила, что выпало 45 сантиметров снега.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве круглосуточно работают более 470 единиц спецтехники, а также 500 коммунальщиков, которые вручную расчищают дворы, тротуары, остановки общественного транспорта.
"Только за прошедшие сутки в городе досыпало еще 10 сантиметров осадков. А в предыдущие дни - 35 сантиметров", - написал он.
Прошлой ночью из столицы вывезли более 1700 тонн снега.
Кличко призывает водители не использовать свои автомобили во время снегопада, а ездить на общественном транспорте.
По данным синоптиков, снежный циклон в Украине отойдет не раньше воскресенья. Синоптики прогнозируют завершения снегопадов 14 февраля.
Напомним, во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.
В комментарии РБК-Украина начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил, что в течение текущей недели ожидаются резкие изменения погоды. После потепления в Украину вернутся морозы.