Коли закінчаться снігопади в Україні: синоптики назвали нову дату
Сніговий циклон в Україні відійде не раніше неділі. Синоптики прогнозують завершення снігопадів 14 лютого.
У суботу ще будуть невеликі снігопади у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.
Втім, у неділю снігопади повністю відійдуть. Замість них, будуть морози до -12 градусів вдень, та до -16 градусів вночі.
Нагадаємо, по всій України від початку тижня йде сильний сніг. Зокрема, у Києві та Львові.
У зв'язку з погіршенням погодних умов, школи Києва, Львова, Рівного переходять на дистанційне навчання. Також через снігову бурю введено обмеження руху транспорту.
Тим часом, у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.
У коментарі РБК-Україна начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик повідомив, що упродовж поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.