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Карантин вихідного дня можуть продовжити після 30 листопада, - джерело

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України може продовжити дію так званого карантину вихідного дня, рішення про запровадження якого було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду. Новий формат карантину можуть продовжити після 30 листопада.

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Про це РБК-Україна розповіло джерело в Кабміні.

За словами співрозмовника видання, уряд сьогодні ухвалив постанову з терміном на три тижні, але з можливістю продовження.

Зазначимо, карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Водночас уряд відмовився від адаптивного карантину та повернув загальнонаціональні обмеження. Тепер вся територія України опиниться у "помаранчевій зоні" карантину.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначав, що діяти карантин вихідного дня почне вже 14 листопада. Попередньо, карантин вихідного дня триватиме до 30 листопада.

Крім того, в МОЗ розповіли, що буде заборонено під час дії карантину вихідного дня та що продовжить працювати, попри нові обмеження.

Як пояснював Степанов, медична система України потребує тритижневого локдауну, але українська економіка не витримає такого навантаження.

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