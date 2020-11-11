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Для медичної системи потрібен локдаун мінімум на три тижні, - Степанов

Новость на русском → Київ, Середа 11 листопада 2020 15:29
Для медичної системи потрібен локдаун мінімум на три тижні, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Для медичної системи України необхідний локдаун мінімум на три тижні. Але економіка не витримає такого карантину, тому доводиться шукати баланс.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання Кабінету міністрів.

Він знову зазначив, що пандемія коронавірусу в Україні розвивається "ураганними" темпами, але визнав, що максимальний карантин країна не витримає.

"Для лікарів кращий спосіб - введення повного лодкауна мінімум на три тижні. Це найкращий вихід, це те, щоб ми хотіли зробити для того, щоб наша медична система витримала навантаження. Але виходячи з розрахунків Мінекономіки і Мінфіну, ми не можемо витримати повний локдаун, тому знаходимо баланс між збереженням здоров'я і введенням протиепідемічних заходів", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні. В країні вводять карантин вихідного дня. Він буде діяти мінімум три тижні.

Крім цього, Кабмін вирішив відмовитися від зон карантину. По всій країні будуть діяти однакові обмеження.

У середу стало відомо, про 10 611 нових випадків коронавірусу в Україні. Найбільше заражень в Києві, Одеській, Київській, Львівській та Запорізькій областях.

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