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МОЗ назвав терміни дії карантину вихідного дня

Новость на русском → Київ, Середа 11 листопада 2020 15:18
МОЗ назвав терміни дії карантину вихідного дня Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд планує запровадити карантин вихідного дня терміном на три тижні. Почне діяти карантин вже з цих вихідних.

Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Карантин вихідного дня почне діяти з 14 листопада попередньо триватиме до 30 листопада.

"Нам треба три таких вихідних поспіль. Ми говоримо про кінці листопада - на початку грудня", - сказав Степанов.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що економіка України не витримає нового повного локдауну, тому уряд вирішив розробити карантин вихідного дня.

Крім того, у МОЗ пояснювали, від чого буде залежати тривалість карантину вихідного дня.

Детальніше про те, які обмеження пропонується карантином вихідного дня читайте в матеріалі РБК-Україна.

Відзначимо, за добу в Україні підтвердили 10 611 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Одеській, Київській, Львівській та Запорізькій областях. Всього в Україні з початку пандемії заразилися вже майже 490 тисяч осіб.

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