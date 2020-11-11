Карантин вихідного дня: що заборонить Кабмін

Фото: людина у медичній масці (РБК-Україна)

Кабінет міністрів планує запровадити в Україні так званий карантин вихідного дня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про обмеження, які пропонують встановити в Україні на вихідних.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

Карантин вихідного дня буде діяти з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка.

У цей період буде заборонено:

проведення масових, культурних, релігійних, концертних заходів за участі понад 20 осіб;

приймання відвідувачів закладами громадського харчування, але з можливістю торгівлі на виніс;

приймання відвідувачів у торговельних центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування населення, крім магазинів, 60% площі яких призначено для торгівлі.

Також уряд пропонує обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів та встановити пріоритетний час з 10:00 до 11:00 для обслуговування осіб похилого віку та інвалідів у центрах надання адмінпослуг, адже вони знаходяться у зоні ризику.

Водночас свою діяльність продовжать заклади, які надають фінансові послуги, послуги інкасації, послуги почтового зв'язку, а також медичні послуги.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що економіка України не витримає нового повного локдауну, тому уряд вирішив розробити карантин вихідного дня.

Крім того, в МОЗ пояснювали, від чого буде залежати тривалість карантину вихідного дня.