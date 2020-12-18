У Кабміні розповіли, коли почнуть вакцинувати лікарів від COVID-19

У Кабінеті міністрів розповіли, коли почнуть вакцинувати лікарів від COVID-19. Їх вакцинація буде безкоштовною.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Верховній раді.

"Ми плануємо перші партії вакцин отримати у лютому місяці, і безкоштовну вакцинацію лікарів, які відповідно працюють на передовій, борються з COVID, ми плануємо починати в лютому місяці", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розробило план національної вакцинації від коронавірусу. Наступного тижня його повинен затвердити Кабінет міністрів. Медики входять до переліку пріоритетних категорій для вакцинації.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді зареєстрували постанову про національний план вакцинації українців від коронавірусу. Документ уже почав опрацьовувати профільний парламентський комітет.

Так, Україна може отримати перші вакцини від COVID вже в лютому. Велика партія у рамках міжнародного механізму COVAX очікується у березні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов недавно заявив, що вакцинація українців від коронавірусу може початися в лютому 2021 року.