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Україна може почати вакцинацію від СOVID-19 в лютому, - Степанов

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 12:34
Україна може почати вакцинацію від СOVID-19 в лютому, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна може почати вакцинацію від СOVID-19 раніше, ніж передбачалося. У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що перші щеплення будуть зроблені вже в лютому 2021 року.

Про це на брифінгу заявив міністр Максим Степанов.

За його словами, за попередніми оцінками, Україна має отримати перші партії вакцини в I півріччі 2021 року - в кінці I або на початку II кварталу.

"Це йде за ініціативою COVAX... Це вже підтверджено. Крім того, зараз ми працюємо з виробниками, у яких ми будемо закуповувати вакцину... Ми намагаємося зробити так, щоб ці вакцини прийшли до України якомога раніше. Щоб хоча б перші вакцинації ми почали, ми поставили собі таку мету, починаючи з лютого", - додав Степанов.

Він також зазначив, що президент Володимир Зеленський зі свого боку веде переговори про поставки вакцини з лідерами інших держав.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини до України.

До цього в. о. голови Центру громадського здоров'я Ігор Кузін в коментарі РБК-Україна розповів, що вакцинація орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

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