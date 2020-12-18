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Україна чекає на перші COVID-вакцини в лютому, велику партію - в березні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 11:30
Україна чекає на перші COVID-вакцини в лютому, велику партію - в березні Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна може отримати перші вакцини від COVID вже в лютому. Велика партія в рамках міжнародного механізму COVAX очікується в березні.

Про це на годині запитань до уряду у Верховній раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, перші вакцини очікуються вже в лютому і для цього ведуться переговори в двох напрямках - безпосередньо з виробниками вакцин і з керівництвом країн, де такі вакцини будуть вироблятися або вже законтрактовані.

"У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини для 4 млн українців у рамках ініціативи COVAX. Кошти на закупівлю вакцини закладені в держбюджет", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що бюджет на 2021 рік передбачає закупівлю вакцини від COVID-19 для 2 млн українців. При цьому уряд буде залучати додаткові кошти.

До цього повідомлялося, що Кабмін очікує перший мільйон вакцин від коронавірусу COVAX у березні. Верховній раді рекомендують прийняти постанову про Національний план вакцинації населення від коронавірусу.

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