В Кабмине рассказали, когда начнут вакцинировать врачей от COVID-19

В Кабинете министров рассказали, когда начнут вакцинировать врачей от COVID-19. Их вакцинация будет бесплатной.
Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Верховной раде.
"Мы планируем первые партии вакцин получить в феврале, и бесплатную вакцинацию врачей, которые соответственно работают на передовой, борются с COVID, мы планируем начинать в феврале", - сказал премьер-министр.
Напомним, Министерство здравоохранения разработало план национальной вакцинации от коронавируса. На следующей неделе его должен утвердить Кабинет министров. Медики входят в перечень приоритетных категорий для вакцинации.
Как писало РБК-Украина, в Верховной раде зарегистрировали постановление о национальном плане вакцинации украинцев от коронавируса. Документ уже начал прорабатывать профильный парламентский комитет.
Так, Украина может получить первые вакцины от COVID уже в феврале. Крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.
Министр здравоохранения Максим Степанов недавно заявил, что вакцинация украинцев от коронавируса может начаться в феврале 2021 года.