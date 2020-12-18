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В Кабмине рассказали, когда начнут вакцинировать врачей от COVID-19

Автор: Юлия Струк

В Кабинете министров рассказали, когда начнут вакцинировать врачей от COVID-19. Их вакцинация будет бесплатной.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Верховной раде.

"Мы планируем первые партии вакцин получить в феврале, и бесплатную вакцинацию врачей, которые соответственно работают на передовой, борются с COVID, мы планируем начинать в феврале", - сказал премьер-министр.

Напомним, Министерство здравоохранения разработало план национальной вакцинации от коронавируса. На следующей неделе его должен утвердить Кабинет министров. Медики входят в перечень приоритетных категорий для вакцинации.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде зарегистрировали постановление о национальном плане вакцинации украинцев от коронавируса. Документ уже начал прорабатывать профильный парламентский комитет.

Так, Украина может получить первые вакцины от COVID уже в феврале. Крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.

Министр здравоохранения Максим Степанов недавно заявил, что вакцинация украинцев от коронавируса может начаться в феврале 2021 года.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраинывакцинацияДенис ШмыгальКоронавирус