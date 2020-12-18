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План вакцинації від COVID-19 в Україні: що планує Кабмін

Новость на русском → Україна, П'ятниця 18 грудня 2020 11:39
План вакцинації від COVID-19 в Україні: що планує Кабмін Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я розробило план національної вакцинації від коронавірусу. Наступного тижня його має затвердити Кабінет міністрів.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Верховній раді.

"Стосовно вакцинації. МОЗ розробило національний план вакцинації, який зараз обговорюється на рівні уряду. Вже наступного тижня цей план буде затверджений", - сказав прем'єр-міністр.

Глава Кабінету міністрів попередньо озвучив деталі національного плану. Він підкреслив, що основним завданням плану вакцинації є охоплення 50% населення, а це майже 21 млн людей.

"Постає необхідність визначення пріоритетів груп населення, які мають отримати вакцинацію у першу чергу... Виокремлю низку пріоритетних груп", - сказав прем'єр.

Пріоритетні групи:

  • медичні працівники, включаючи осіб, які беруть безпосередню участь у протидії COVID-19,
  • військовослужбовці, які беруть участь в ООС,
  • працівники соціальної сфери,
  • особи, які проживають у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, та персонал таких закладів,
  • працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Національну поліцію, Нацгвардію, військових ЗСУ, МВС,
  • вчителі та інші працівники сфери освіти,
  • люди похилого віку 60 років і старше, які знаходяться у групах ризику.

"Серед відповідних груп є поетапність розгортання вакцинації у залежності від кількості отриманих вакцин", - додав Шмигаль.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді зареєстрували постанову про національний план вакцинації українців від коронавірусу. Документ уже почав опрацьовувати профільний парламентський комітет.

Крім того, наступного тижня МОЗ проведе тестування системи виклику пенсіонерів на щеплення від коронавірусу.

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