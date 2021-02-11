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Під Горлівкою російський снайпер вбив бійця ЗСУ

Автор: РБК-Україна

11 лютого близько 9:30 ранку під Горлівкою снайпер ЗС РФ важко поранив бійця ЗСУ, внаслідок чого він помер.

Про це повідомляє Українська делегація в ТКГ в Telegram.

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"Не зважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за домовленістю Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії дотику має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують домовленості.

Зокрема, 10 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.

9 лютого збройні формування Російської Федерації три рази обстріляли українські позиції на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що СММ ОБСЄ зафіксувала 50 порушень режиму припинення вогню на Донбасі 9 лютого. У Луганській області бойовики проводили навчання з бойовою стрільбою.

Нещодавно голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що перемир'я на Донбасі "вже просто немає". Раніше він висловив необхідність приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу.

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