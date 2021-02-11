Под Горловкой российский снайпер убил бойца ВСУ

11 февраля около 9:30 утра под Горловкой снайпер ВС РФ тяжело ранил бойца ВСУ, в результате чего он скончался.

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram .

"Несмотря на оказанную помощь, он скончался в ходе эвакуации. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, который погиб за Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, по договоренности Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают договоренности.

В частности, 10 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Ранения получил украинский военнослужащий.

9 февраля вооруженные формирования Российской Федерации три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ зафиксировала 50 нарушений режима прекращения огня на Донбассе 9 февраля. В Луганской области боевики проводили учения с боевой стрельбой.

Недавно глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что перемирия на Донбассе "уже просто нет". Ранее он выразил необходимость присоединения США к нормандскому формату переговоров по Донбассу.